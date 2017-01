Samochód pułapka eksplodował przed wejściem na targ. Co najmniej 13 ofiar

Wybuch miał miejsce w dzielnicy Dżamila w Bagdadzie, przed wejściem na targ warzywny. Do ataku przyznało się tzw. Państwo Islamskie (IS), które potwierdziło, że celem było zgromadzenie szyitów. Według policji i źródeł medycznych zginęło co najmniej 13 osób, a 50 zostało rannych.

Seria zamachów

Agencja Reutera przypomina, że w nieco ponad tydzień dziesiątki osób zginęły w serii ataków, które miały miejsce w irackiej stolicy i innych częściach kraju. 2 stycznia w mieście Sadra w Bagdadzie także doszło do wybuchu samochodu pułapki. Zginęły co najmniej 24 osoby. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie. Reuters informował, że zaatakowano zgromadzenie szyitów, ponieważ są uważani za odstępców od wiary.





Z kolei w sobotę 7 stycznia informowano, że w miejscowości Azaz na północy Syrii, w pobliżu granicy z Turcją doszło do eksplozji samochodu pułapki. Zginęły co najmniej 43 osoby.





Ostatnią twierdzą dżihadystów w Iraku pozostaje Mosul. Iracka ofensywa, mająca na celu odbicie miasta z rąk dżihadystów, rozpoczęła się 17 października. W operacji odbicia Mosulu bierze udział około 80 tys. irackich żołnierzy oraz bojowników kurdyjskich.