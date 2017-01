Zamach w Jerozolimie. Ciężarówka wjechała w tłum

Zdarzenie miało miejsce na promenadzie z widokiem na mury Starego Miasta. – To atak terrorystyczny – powiedziała rzeczniczka lokalnej policji dla izraelskiego radia. Dodała, że „na ulicy były porozrzucane ciała”. Agencja Reutera podaje, że co najmniej 15 osób jest rannych. Inne źródła początkowo informowały o trzech ofiarach śmiertelnych. Później izraelskie stacje telewizyjne przekazały, że zginęły co najmniej 4 osoby.

Człowiek, który siedział za kierownicą ciężarówki został zastrzelony. Na zdjęciach z miejsca tragedii widać dziury po kulach w przedniej szybie pojazdu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki był Palestyńczykiem, ale nie są znane jego dane osobowe.

Kierowca autobusu, który był świadkiem zdarzenia relacjonował, że ciężarówka wjechała w grupę żołnierzy.





Zamach w Berlinie

W poniedziałek 19 grudnia w Berlinie doszło do zamachu terrorystycznego. Rozpędzona ciężarówka wjechała w tłum ludzi podczas jarmarku bożonarodzeniowego. Samochód miał polską rejestrację. W kabinie znaleziono także zwłoki innej osoby. Około 3 nad ranem we wtorek niemiecka policja potwierdziła, że to Polak. Nad ranem służby rozpoczęły szturm na byłym lotnisku Tempelhof, które obecnie jest jednym z największych ośrodków dla uchodźców. Podano wówczas, że podejrzanym o dokonanie ataku jest 23-letni Pakistańczyk Naved B. Dopiero około godziny 13 berlińska policja poinformowała, że schwytała nieodpowiedniego człowieka. Prawdziwy zamachowiec został zastrzelony kilka dni później w Mediolanie.