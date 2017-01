Gorąco w Cieśninie Ormuz. 4 irańskie okręty i strzały ostrzegawcze z USS Mahan

O incydencie, który zdarzył się w niedzielę, poinformowały dwa źródła z Departamentu Obrony USA. Według informacji Reutersa w zdarzeniu brał udział okręt USS Mahan. Amerykańscy marynarze mieli nawiązać kontakt radiowy z pędzącymi w ich stronę statkami irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Bojowe okręty nie zareagowały na sygnały do zwolnienia. Zanim padły strzały ostrzegawcze, wykorzystano flary w ostrzegającym kolorze, a amerykański helikopter zrzucił na wodę zasłonę dymną. Ostatecznie irańskie okręty zbliżyły się do USS Mahana na odległość 800 metrów. Niszczyciel marynarki USA tego dnia eskortował dwa inne amerykańskie okręty wojenne.

Do podobnych incydentów na wodach Cieśniny Ormuz dochodzi niebezpiecznie często. Podobne zdarzenie miało miejsce m.in. w sierpniu 2016 roku, kiedy to Amerykanie wystrzelili w stronę irańskich szybkich statków bojowych. W styczniu ubiegłego roku Iran uwolnił 10 marynarzy USA na krótko zatrzymanych przez straż przybrzeżną. Do wielu interakcji pomiędzy jednostkami Iranu i USA doszło też w miniony weekend, jednak w porównaniu z opisywanym przez Agencję Reutera zdarzeniem, wszystkie pozostałe mieściły się w kategorii „bezpiecznych”.