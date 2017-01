Rosyjski konsul znaleziony martwy w Atenach. „Drzwi były zamknięte od wewnątrz”

Jak donosi rosyjska agencja TASS, z informacji greckich mediów wynika, że konsul w poniedziałek nie przyszedł do pracy. Zaniepokoiło to jego współpracowników, którzy postanowili sprawdzić, co się z nim dzieje. Dyplomaci zawiadomili policję i wraz z funkcjonariuszami udali się do mieszkania Małanina. Na miejscu okazało się, że drzwi są zamknięte od wewnątrz, a lokator nie odpowiada.

Po wejściu do mieszkania, pracownicy ambasady znaleźli ciało dyplomaty leżące na podłodze w sypialni. Jak donoszą lokalne media, w pomieszczeniu nie było widać śladów włamania. Wezwany na miejsce koroner po wstępnych oględzinach zwłok stwierdził, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych i wykluczył działanie osób trzecich. Mimo tego przeprowadzona zostanie sekcja zwłok.

– Możemy potwierdzić śmierć konsula – poinformował przedstawiciel rosyjskiej ambasady w Atenach cytowany przez TASS. – Zgon nastąpił z przyczyn naturalnych – wyjaśnił. Z informacji zamieszczonych na stronie ambasady Federacji Rosyjskiej w Atenach wynika, że 54-letni Małanin był szefem sekcji konsularnej.