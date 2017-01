Sąd odebrał matce 13-letniego syna, bo był...za bardzo zniewieściały

Włoskie media opisały sprawę 13-letniego chłopca z Padwy, który zgodnie z wyrokiem sądu zostanie odebrany matce i umieszczony w ośrodku wychowawczym dla nieletnich. Uzasadnienie wyroku przedstawione przez sąd dla nieletnich w Wenecji zszokowało włoską opinię publiczną.

Zdaniem wymiaru sprawiedliwości, chłopiec, który dorasta wyłącznie w towarzystwie kobiet (matki oraz sióstr) ma zaburzenia osobowości i stał się „zniewieściały w prowokacyjny sposób”, ponieważ brakuje mu męskich wzorów. Ponadto, zdaniem sądu chłopiec zachowuje się kontrowersyjnie w kontaktach z rówieśnikami i chce za wszelką cenę pokazać, że się od nich różni.

Przewodniczący składu sędziowskiego wyraził również zaniepokojenie faktem, iż 13-latek używał cieni do powiek oraz malował paznokcie. Matka chłopca stwierdziła, że jej syn użył kosmetyków do makijażu, ponieważ było to przebranie na imprezę z okazji Halloween.

Jej słowa nie przekonały sądu, który stwierdził, że środowisko, w którym przebywa nastolatek pozbawia go konstytucyjnego prawa do pełnego rozwoju osobowości. W związku z tym sąd postanowił o umieszczeniu chłopca w placówce opiekuńczej. Francesco Miraglia, obrońca nastolatka i jego matki określił decyzję sądu mianem „skandalicznej” i zapowiedział odwołanie.