Wielka Brytania. Polak podciął sobie gardło w sądzie

Łukasz P. sądzony był w związku z atakiem na tle seksualnym. Jego ofiarą padła pracownica sklepu, którą 33-latek napastował i pocałował w policzek. Mężczyzna oczekiwał na wyrok przed sądem w walijskim Haverfordwest w hrabstwie Pembrokeshire. Z relacji obecnego na sali reportera "Western Telegraph" wynika, że w pewnym momencie Polak poprosił i możliwość wyjścia do toalety, a gdy z niej wrócił, podciął sobie gardło.

„Mężczyzna podszedł do sędziego i spytał, czy może wyjść do toalety. Wyszedł, wrócił i mamrocząc coś, zaczął podcinać sobie gardło. Wtedy opróżniono salę rozpraw, a obecni w sądzie ratownicy medyczni udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy” – relacjonował reporter. Jak poinformował przedstawiciel miejscowej policji, „funkcjonariusze pojawili się na miejscu i znaleźli rannego mężczyznę, którym zajmowali się ratownicy”. „Mężczyzna został zabrany helikopterem do szpitala Morriston. Na razie nie wiadomo, jak bardzo rozległe są jego obrażenia. Sąd został zamknięty, by możliwe było przesłuchanie znajdujących się na miejscu osób” – przekazał funkcjonariusz.