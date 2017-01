Polska straci siedzibę unijnej agencji? Dalsze negocjacje mogą zależeć od tego, czy rząd przyjmie imigrantów

Wizyta komisarza miała odbyć się 18 i 19 stycznia. Podczas pobytu w Polsce Awramopulos miał spotkać się z przedstawicielami Frontexu, czyli unijnej agencji, będącej strażą graniczną i przybrzeżną, która już teraz zajmuje się obroną granic UE przed niekontrolowanym napływem imigrantów. Rozmowy miały dotyczyć problemów Frontexu w negocjacjach z polskimi władzami ws. statusu agencji. Dotychczas Frontex miał swoją tymczasową siedzibę w Polsce.

Sprawa statusu Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (w nią ma być zamieniony Frontex - red.) ciągnie się od dawna – przez 8 lat nie potrafił jej sfinalizować rząd PO-PSL. Teraz jednak czas nagli: porozumienie ws. siedziby Frontexu musi zostać zawarte najpóźniej do 7 kwietnia 2017 roku. Warszawa jest domyślnie zapisana jako siedziba Agencji, jednak w razie niedopełnienia warunków może się to zmienić. Według RMF FM, to pierwszy raz, gdy pojawiło się ryzyko, że Polsce odebrana zostanie siedziba Frontexu, a zdaniem rozmówców rozgłośni „na jej przejęcie ostrzą sobie zęby Włochy, Holandia i Chorwacja”. Jeśli do porozumienia nie dojdzie, to kraje Unii Europejskiej mogą przegłosować odebranie siedziby Frontexu.

Szef MSWiA odpowiada na publikację

Na obecną chwilę Frontex utrzymuje, że „negocjacje posuwają się do przodu”. Do tych informacji RMF FM odniósł się na antenie Polsat News szef MSWiA Mariusz Błaszczak. On z kolei stwierdził, że „negocjacje utknęły”, choć rządowi zależy na utrzymaniu siedziby Frontexu w Polsce. – Kością niezgody jest to, że rząd PiS nie przyjmuje emigrantów z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu. To jest kością niezgody jeżeli chodzi o komisarzy Unii Europejskiej. To jest problem dla Unii Europejskiej – wskazywał minister spraw wewnętrznych i administracji.

Zdaniem Błaszczaka te opóźnienia to także efekt zaniechań ze strony koalicji PO-PSL, która nie doprowadziła do finalizacji negocjacji. Jednocześnie minister podkreślił, że szef Frontexu chce, by przenieść imigrantów do Polski, na co on nie przystaje.