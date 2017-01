Węgierska dziennikarka kopała uchodźców. Sąd skazał ją za chuligaństwo

Do zdarzenia doszło we wrześniu 2015 roku. Węgierska dziennikarka została nagrana w momencie, w którym kopała i podkładała nogi uchodźcom uciekającym z tymczasowego obozu dla uchodźców w Roszke. Petra Laszlo z prawicowej telewizji N1TV przewróciła ojca z dzieckiem oraz kopnęła dwójkę nastolatków. Operatorka twierdziła, że jej działanie było konieczną samoobroną,

– Odwróciłam się i zobaczyłam, że w moją stronę biegnie kilkaset osób. Byłam przerażona, nie wiedziałam co robić. Bałam się, że mnie zaatakują – tłumaczyła. Stacja, w której pracowała nie przyjęła jej tłumaczeń. Za swoje czyny kobieta została natychmiast zwolniona z pracy. Telewizja wydała także oświadczenie, w którym zachowanie dziennikarki nazwała „niedopuszczalnym”.

Wyrok w sprawie skandalicznego zachowania Petry Laszlo wydał w czwartek 12 stycznia sąd w Segedynie. Podczas rozprawy przed sądem w Segedynie Petra Laszlo płakała i przepraszała za swoje zachowanie. Dziennikarka przyznała, że od czasu incydentu otrzymała wiele listów z pogróżkami, a w mediach społecznościowych rozpętała się przeciwko niej kampania nienawiści.

Zdaniem wymiaru sprawiedliwości „zachowanie operatorki było niezgodne z normami społecznymi, a żadne dowody nie świadczą o tym, że jej działanie było wymuszone przez okoliczności”. Sędziowie z sądu w Segedynie uznali, że wina operatorki jest bezsprzeczna. W związku z tym, kobieta została skazana na trzy lata dozoru kuratorskiego za chuligaństwo.