Wzruszająca uroczystość w Białym Domu. „To najlepszy wiceprezydent w historii kraju”

Medale Wolności to wyróżnienia dla nadzwyczajnych Amerykanów, którzy swoim działaniem zainspirowali innych do działania. Odznaczony tym najwyższym odznaczeniem cywilnym Joe Biden nie ukrywał wzruszenia tym faktem. Amerykański wiceprezydent nie spodziewał się, że otrzyma takie wyróżnienie. Barack Obama zaprosił go bowiem do Białego Domu na kameralne pożegnanie.

CNN zwraca uwagę na fakt, iż Obama oraz Biden przyjaźnią się od wielu lat. W 2015 roku, gdy po długiej walce z rakiem zmarł syn byłego wiceprezydenta Beau Biden, Barack Obama wspierał swojego zastępcę.

Amerykański prezydent wręczając Medal Wolności 74-letniemu Bidenowi stwierdził, że „był to najlepszy wiceprezydent w historii Stanów Zjednoczonych”. – Za miłość do Ameryki. Za wiarę w amerykański naród. Za zasługi, które przetrwają przez lata. Za ten cały czas, który poświęciłeś na służbę dla naszego kraju mam zaszczyt po raz ostatni w mojej kadencji przyznać Medal Wolności – mówił podczas ceremonii w Białym Domu przywódca Stanów Zjednoczonych. Prezydent dodał, że za działania na rzecz Stanów Zjednoczonych Joe Biden powinien dostać znacznie więcej niż tylko Medal Wolności. Jesteś odzwierciedleniem najlepszych cech jakie powinien mieć każdy człowiek, a szczególnie polityk. Rozpiera mnie duma, że byłeś moim zastępcą i miałem okazję z tobą współpracować dodał Barack Obama. 74-letni Joe Biden nie ukrywał wzruszenia. Podkreślił, że czas współpracy z prezydentem był dla niego jednym z najpiękniejszych w życiu.