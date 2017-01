Dwa lata czekali na dzień bez morderstwa. 11 stycznia nikogo nie zabito

Fakt, że 11 listopada nie zamordowano nikogo w niewielkim środkowoamerykańskim kraju nad Pacyfikiem był o tyle zaskakujący, że sytuacja taka nie miała miejsca od niemal dwóch lat. Poprzednia taki dzień odnotowano 22 stycznia 2015 roku. W sprawie dnia bez odnotowanego morderstwa specjalną konferencję prasową zorganizował Howard Cotto, dowódca salwadorskiej policji.

Salwador to jedno z najmniejszych państw świata. Równocześnie jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych. Mimo znaczącego spadku, wskaźnik morderstw na 100 000 mieszkańców wyniósł 81,2 w roku 2016. Rok wcześniej, w 201r roku ginęło 104 osoby na każde 100 000 mieszkańców. Większość zabójstw to efekt działania w kraju licznych i konkurujących ze sobą gangów.