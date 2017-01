Samolot transportowy spadł na domy. Nie żyją co najmniej 32 osoby

Jak podał tamtejszy resort zdrowia, boeing 747 linii lotniczych Turkish Cargo leciał z Hongkongu do Istambułu, a w Biszkeku miała zaplanowane śródlądowanie. Maszyna spadła tuż obok lotniska na osiedle domów, niszcząc co najmniej 15 z nich. Dwa domu stanęły w płomieniach. Większość zabitych to mieszkańcy podstołecznej miejscowości.

Na miejscu katastrofy odnaleziono 32 ciała, wśród nich są zwłoki sześciorga dzieci. Ratownicy uważają, że liczba ofiar prawdopodobnie wzrośnie do co najmniej 40. Władze Kirgistanu powołały już komisję do wyjaśnienia przyczyn wypadku.