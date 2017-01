Donald Trump prognozuje: NATO jest skostniałe i przestarzałe, UE się rozpadnie

Donald Trump przyznał, iż „ma ogromny szacunek dla kanclerz Niemiec, która jest wspaniałym przywódcą, jednak w jego opinii niektóre decyzje Angeli Merkel okazały się katastrofalne w skutkach”. Prezydent elekt miał na myśli przede wszystkim politykę migracyjną prowadzoną przez niemiecki rząd. Amerykański przywódca podkreślił, że nie zna osobiście Angeli Merkel i nie podjął jeszcze decyzji, czy poprze jej kandydaturę w kolejnych wyborach (taką deklarację złożył podczas wizyty w Berlinie prezydent Barack Obama - red.). – Kocham Niemcy, mój ojciec pochodził z Niemiec – stwierdził Trump zaznaczając, że „nie pozwoli na to, aby Stany Zjednoczone znalazły się w tak samo fatalnej sytuacji jak Niemcy, do których przybyła fala uchodźców z Bliskiego Wschodu”. – Przecież tak naprawdę nawet nie da się sprawdzić tego, kim oni są. Nie chcemy, aby w Ameryce mieszkali ludzi, którzy są niebezpieczni, o których nic nie wiemy. Mamy wystarczająco dużo własnych problemów – tłumaczył Trump w rozmowie z „The Sunday Times”.

„Brexit to wielki krok naprzód”

Amerykański polityk pochwalił również Brytyjczyków za decyzję o opuszczeniu Unii Europejskiej. W opinii Trumpa był to „wspaniały krok, z którego wszyscy obywatele Zjednoczonego Królestwa powinni być dumni”. – Dzięki Brexitowi ten kraj będzie robił fantastyczne interesy. Także z Ameryką, ponieważ jak tylko wyjdą z UE podpiszemy z nimi umowę o wolnym handlu – zapowiedział prezydent elekt. W opinii polityka śladem Wielkiej Brytanii pójdą inne państwa, a UE się rozpadnie. – Jeśli chcecie znać moje zdanie, to inne kraje też wystąpią z UE. Fala uchodźców z Bliskiego Wschodu był kroplą, która przelała czarę goryczy. Ludzie chcą mieć tożsamość, chcą mieć swój własny kraj – podkreślił.

„NATO ma wiele problemów”

W rozmowie z The Sunday Times nie zabrakło także komentarzy na temat przyszłości NATO. W opinii prezydenta elekta „jest to skostniała i przestarzała organizacja, która ma wiele problemów”. – NATO zostało zaprojektowane wiele, wiele lat temu. Kraje członkowskie nie płacą tyle ile powinny, co jest niesprawiedliwe dla USA – ocenił. Prezydent elekt stwierdził również, że NATO w za małym stopniu zaangażowało się w walkę z terroryzmem, jednak mimo tego jest ważną organizacją

Reakcja Niemiec na słowa Trumpa

Do wywiadu, którego udzielił amerykański prezydent elekt odniósł się szef MSZ Niemiec. Według Franka-Waltera Steinmeiera słowa Donalda Trumpa wywołały w Brukseli zaskoczenie i zdziwienie. Europejscy politycy są przede wszystkim zaniepokojeni wypowiedziami dotyczącymi NATO. Steinmeier przytoczył wypowiedzi kandydata na ministra obrony USA Jamesa Mattisa, który kilka dni temu twierdził, że NATO jest niezwykle potrzebne zarówno Europie, jak i Stanom Zjednoczonym. Szef niemieckiej dyplomacji wyraził nadzieję, że w kwestiach handlowych dotyczących m.in. działalności europejskich firm w Ameryce Łacińskiej nic się nie zmieni, a zasady obowiązujące wszystkich członków WTO nadal będą respektowane.

Z kolei przewodniczący komisji spraw zagranicznych Bundestagu stwierdził, że niezwykle groźny w wypowiedziach Donalda Trumpa jest fakt, iż prezydent elekt nie traktuje Zachodu jako politycznej jedności. Dla niego jest to obojętne, czy UE jest jednością, czy jest podzielona. W sumie, jemu jest wszystko jedno, czy UE w ogóle będzie istniała. Podobnie wygląda sprawa NATO, którego istnienie nie ma dla Tumpa praktycznie żadnego znaczenia. To jest przerażające. Tego typu myślenie stwarza zagrożenie dla całej Europy i wielu państw świata.