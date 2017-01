Antonio Tajani nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego

Antonio Tajani wygrał wybory w czwartej turze uzyskując 351 głosów. Jego kontrkandydat, Gianni Pittella (S&D, IT), zdobył 282 glosy.

Wyniki w czwartej turze:

Antonio Tajani (EPP, IT) 351

Gianni Pittella (S&D, IT) 282

Oddano 713 głosów, w tym 633 ważne, 80 posłów wstrzymało się od głosu. Żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów w trzech poprzednich turach wyborów na przewodniczącego Parlamentu we wtorek.

Kim jest Antonio Tajani?

Antonio Tajani, komisarz UE ds. przemysłu i przedsiębiorczości, kończył studia prawnicze na Uniwersytecie Rzymskim – Sapienza. Przez lata związany był z rynkiem medialnym, m.in. jako wydawca czasopisma "Il Settimanale" oraz prezenter programu informacyjnego w stacji Radio 1.

W 1994 pełnił funkcję rzecznika prasowego premiera Silvia Berlusconiego. W tym samym roku należał do założycieli nowej partii politycznej – Forza Italia. Od 1994 do 2008 sprawował mandat deputowanego do Parlamentu Europejskiego, zasiadając we frakcji Europejskiej Partii Ludowej – Europejskich Demokratów.

W czerwcu 2008 został wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej oraz komisarzem do spraw transportu, zastępując na tym stanowisku Franca Frattiniego, który objął tekę ministra spraw zagranicznych w czwartym rządzie Silvia Berlusconiego. W listopadzie 2009 ogłoszono, iż w nowej komisji José Barroso ma objąć funkcję komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczości. Urzędowanie rozpoczął w lutym 2010 po głosowaniu w Parlamencie Europejskim, pozostał również wiceprzewodniczącym KE.

W 2014 z listy reaktywowanej Forza Italia ponownie uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym w lipcu 2014 odszedł ze stanowiska w KE.

Wyniki trzeciej tury:

Wyniki drugiej tury:

Antonio Tajani (EPP, IT) - 287

Gianni Pittella (S & D, IT) - 200

Helga Stevens (ECR, BE) - 66

Jean Lambert (Greens / EFA, UK) - 51

Laurentiu Rebega (ENF, RO) - 45

Eleonora Forenza (GUE / NLG, IT) - 42

Głosowanie jest tajne. Możliwe są cztery tury. Kandydaci mogą wycofać się z udziału w wyborach. Przed trzecim głosowaniem do wyścigu o fotel przewodniczącego mogą dołączyć nowi kandydaci. Jeśli żaden kandydat nie zdobędzie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów w pierwszych trzech głosowaniach, do czwartej tury przejdą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów w trzeciej turze. Do wygranej wystarczy wtedy zwykła większość głosów.





Guy Verhofstadt rezygnuje

Wybory na nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego rozpoczęły się serią trzyminutowych wystąpień programowych sześciu kandydatów. Przedstawili oni swoje wizje przewodniczenia Parlamentowi przez najbliższe dwa i pół roku. Kandydat ALDE, Belg Guy Verhofstadt wycofał swoją kandydaturę przed głosowaniem. Posłowie przystąpili następnie do głosowania w pierwszej turze.

Wyniki pierwszej tury:

Antonio Tajani (EPP, IT) - 247

Gianni Pittella (S & D, IT) - 183

Helga Stevens (ECR, BE) - 77

Eleonora Forenza (GUE / NLG, IT) - 56

Jean Lambert (Greens / EFA, UK) - 50

Laurentiu Rebega (ENF, RO) - 43

W sumie oddano 718 głosów, z czego 683 ważne.