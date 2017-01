Wybory nowego szefa Parlamentu Europejskiego nadal bez rozstrzygnięcia

Druga tura wyborów nowego szefa PE nie przyniosła rozstrzygnięcia, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Liderem głosowania (podobnie jak w pierwszej turze) został reprezentujący chadeków Włoch Antonio Tajani.

Wyniki drugiej tury:

Antonio Tajani (EPP, IT) - 287

Gianni Pittella (S & D, IT) - 200

Helga Stevens (ECR, BE) - 66

Jean Lambert (Greens / EFA, UK) - 51

Laurentiu Rebega (ENF, RO) - 45

Eleonora Forenza (GUE / NLG, IT) - 42

Głosowanie jest tajne. Możliwe są cztery tury. Kandydaci mogą wycofać się z udziału w wyborach. Przed trzecim głosowaniem do wyścigu o fotel przewodniczącego mogą dołączyć nowi kandydaci. Jeśli żaden kandydat nie zdobędzie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów w pierwszych trzech głosowaniach, do czwartej tury przejdą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów w trzeciej turze. Do wygranej wystarczy wtedy zwykła większość głosów.





Guy Verhofstadt rezygnuje

Wybory na nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego rozpoczęły się serią trzyminutowych wystąpień programowych sześciu kandydatów. Przedstawili oni swoje wizje przewodniczenia Parlamentowi przez najbliższe dwa i pół roku. Kandydat ALDE, Belg Guy Verhofstadt wycofał swoją kandydaturę przed głosowaniem. Posłowie przystąpili następnie do głosowania w pierwszej turze.

Wyniki pierwszej tury:

Antonio Tajani (EPP, IT) - 247

Gianni Pittella (S & D, IT) - 183

Helga Stevens (ECR, BE) - 77

Eleonora Forenza (GUE / NLG, IT) - 56

Jean Lambert (Greens / EFA, UK) - 50

Laurentiu Rebega (ENF, RO) - 43

W sumie oddano 718 głosów, z czego 683 ważne.