Kraj zerwie umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską? Ważniejsze „strategiczne partnerstwo z Rosją”

Nowy prezydent Mołdawii w swoją pierwszą podróż zagraniczną udał się do Moskwy, gdzie przekonywał prezydenta Władimira Putina o konieczności odbudowania strategicznych stosunków. Wybrany w listopadzie Igor Dodon stwierdził we wtorek, że jego kraj „nic nie zyskał” na umowie stowarzyszeniowej z Unią Europejską, a stracił cenny rosyjski rynek. – Nie wykluczam, że po następnych wyborach parlamentarnych będzie stanowisko większości parlamentarnej, które ja poprę, i to porozumienie zostanie anulowane – zapowiedział.

Podsumowując swoje spotkanie z Władimirem Putinem, Igor Dodon stwierdził, że jego kraj „nie powtórzy błędów z przeszłości” i tym razem na dobre zwiąże się z rosyjskim partnerem. Dodał, że „zachowanie państwowości i neutralności jego kraju nie jest możliwe bez strategicznego partnerstwa z Rosją”. Mołdawia podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską w 2014 roku.

Zwrot ku Rosji

Igor Dodon już podczas kampanii wyborczej obiecywał, że po wygranej doprowadzi do uchylenia umowy stowarzyszeniowej z UE. Od początku optował za bliższym powiązaniem z Rosją. Krokiem w tym kierunku ma być wstąpienie do Euroazjatyckiej Unii Ekonomicznej, w skład której wchodzi Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan oraz Armenia. Zwycięzca wyborów prezydenckich przedstawił też swoją wizję rozwiązania sporu o Naddniestrze, które od 26 znajduje się w rękach prorosyjskich separatystów. Jego pomysłem jest przekształcenie Mołdawii w państwo federalne, w skład którego miałby wejść także sporny region, na terenie którego do tej pory stacjonują rosyjskie wojska.