Prezydent chciał oddać część państwa. Sąd zablokował jego decyzję

O przekazaniu wysp królestwu Saudów poinformował w kwietniu prezydent Abdul Fataha al-Sisi, gdy w Egipcie gościł król Arabii Saudyjskiej Salman ibn Abd al-Aziz Al Saud. Decyzja została zaskarżona do sądu, mimo iż prezydent Egiptu wskazywał, iż wszystkie dokumenty wskazują na fakt, iż Tiran oraz Sanafir są suwerenną częścią terytorium Arabii Saudyjskiej. Argumentacji takiej nie podzielił sąd administracyjny. Również najwyższy sąd odwoławczy w sprawach administracyjnych stwierdził, że nie ma możliwości przekazania Saudom wysp. Sędziowie wskazali, że nie istnieją dokumenty, które ponad wszelką wątpliwość dowodziłyby praw Rijadu do spornego terytorium.

Tiran i Sanafir to niezamieszkałe wyspy leżące w Zatoce Akaba na Morzu Czerwonym nieopodal pogranicza Jordanii, Izraela, Egiptu i Arabii Saudyjskiej. W odpowiedzi na ruch prezydenta Egiptu, Arabia Saudyjska ogłosiła program pomocy dla Egiptu o wartości kilku miliardów dolarów, co spowodowało oskarżenia o to, że Sisi „sprzedał wyspy’. Prezydent bronił się, twierdząc, że od zawsze było to terytorium Arabii Saudyjskiej. W 1982 roku na wyspach pojawili się żołnierze międzynarodowych sił peacekeeping.

Na spornych wyspach od lata 50. ubiegłego stulecia stacjonowały egipskie siły zbrojne, jednak Saudowie wysuwali do nich roszczenia terytorialne. Obie wyspy mogą służyć zamknięciu izraelskiego wyjścia na Morze Czerwone z portów w Zatoce Akaba.