Szewach Weiss odznaczony przez Andrzeja Dudę. „Jest pan synem narodu żydowskiego i polskiej ziemi”

Prezydent Andrzej Duda odznaczył w Jerozolimie Orderem Orła Białego byłego ambasadora Izraela w Polsce i byłego przewodniczącego Knesetu prof. Szewacha Weissa. – Jest pan profesor synem narodu żydowskiego i polskiej ziemi – mówił Prezydent zwracajac się do prof. Weissa. Jak dodał: – Jest pan wielkim patriotą państwa izraelskiego, ale jednocześnie nigdy nie zapomniał pan o ziemi, która była pana matką – podkreślał Duda. Szewach Weiss został odznaczony „w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz pogłębiania przyjaznych oraz wszechstronnych relacji pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Państwem Izrael”.

Szejwach i Szewach

Szewach Weiss urodził się w Polsce, w Borysławiu, w woj. lwowskim (obecnie na Ukrainie - red.) w rodzinie żydowskiej, jako Szejwach Weiss. Po przybyciu do Izraela zmienił imię na Szewach. W latach 1969-1981 był radnym w Hajfie, od 1977 do 1999 członkiem Komitetu Centralnego izraelskiej Partii Pracy. Od 1981 był posłem do Knesetu. W latach 1988-1992 był wiceprzewodniczącym, a następnie w latach 1992-1996 przewodniczącym Knesetu. W latach 2001-2003 pełnił funkcję ambasadora Izraela w Polsce.

Wizyta Dudy w Izraelu

Prezydent Andrzej Duda pojechał do Izraela 16 stycznia wraz ze swoją małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. We wtorek wizyta rozpoczęła się w Jerozolimie od ceremonii powitania przez prezydenta Reuwena Riwlina. Duda w ciągu kilkudniowej wizyty (w Izraelu pozostaje do 19 stycznia) zamierza spotkać się m.in. z przewodniczącym Knesetu i premierem.