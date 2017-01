Silne trzęsienie ziemi we Włoszech. Metro w Rzymie ewakuowane

Wstrząsy sejsmiczne odnotowano w środę 18 grudnia między 10:23 a 11:26. W miejscowości Amatrice w wyniku wstrząsów zawaliło się kilka stojących dotąd domów. Przypomnijmy, że w wyniku trzęsienia ziemi, do którego doszło w środę 24 sierpnia w tym regionie zginęło co najmniej 247 osób, a 368 zostało rannych.

Wstrząsy wystąpiły także w regionie Lacjum, Marche oraz w Abruzji. Jak podaje CNN, doszło do trzech silnych wstrząsów o magnitudzie 5.1, 5.4 i 5.3. Towarzyszyło im kilka słabszych wstrząsów. Skutki trzęsienia ziemi odnotowano również w Rzymie. Służby podjęły decyzję o ewakuacji dwóch linii metra, odwołano również lekcje w wielu szkołach. Zamknięta została również autostrada A24 prowadząca do stolicy Włoch. CNN powołując się na informację z włoskich mediów podało, że w wyniku wstrząsów sejsmicznych nikt nie został ranny. Poza Amatrice nie ma również informacji o poważnych zniszczeniach. Włoski szef obrony cywilnej Fabrizio Curcio podkreślił, że od połowy sierpnia ziemia we Włoszech zatrzęsła się blisko 45 tysięcy razy powodując szereg zniszczeń.