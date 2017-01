Koalicja europejskich chadeków i socjalistów. „Dla Donalda Tuska jest to bardzo dobry znak”

Lider ALDE Guy Verhofstadt stwierdził, że zawiązanie koalicji to pierwszy poważny krok do budowy proeuropejskiej siły, która będzie w stanie zreformować i wzmocnić Unię Europejską. – W obliczu władzy Trumpa, Putina czy wzrostu siły populistów nasza współpraca jest niezwykle potrzebna – podkreślił polityk. Verhofstadt zaznaczył, że zarówno członkowie EPP, jak i ALDE są otwarci na współpracę również z innymi frakcjami w PE, które w swoim programie kierują się wartościami proeuropejskimi. W podobnym tonie wypowiadał się lider EPP Manfred Weber, który stwierdził, iż chadecy chcieliby zrobić wszystko, aby obywatele krajów UE nie odwracali się od Wspólnot, a stabilność w Europie była zagwarantowana. Weber wezwał wszystkie siły proeuropejskie, aby dołączyły się do koalicji EPP z ALDE.

„Nacjonaliści i populiści starają się zniszczyć Unię zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz”

„Europa jest w kryzysie. Nacjonaliści i populiści starają się zniszczyć Unię zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Potrzebna jest proeuropejska koalicja, kooperacja wszystkich tych grup, które stawiają na jedność Europy. Dlatego EPL i ALDE, mimo wielu programowych różnic, postanowiły ściśle ze sobą współpracować i zaproponować obywatelom nowy program reformy Unii Europejskiej” – czytamy w porozumieniu programowych obu frakcji. Przedstawiciele ALDE i EPP zwrócili uwagę na fakt, iż „w ciągu ostatnich dziesięcioleci Europejczykom udało się osiągnąć bardzo wiele”. „Szkoda byłoby to wszystko zmarnować” – podkreślono. Chadecy i liberałowie zapowiedzieli, że w ciągu najbliższych tygodni przedstawią program reform mających na celu przede wszystkim działanie na rzecz wzrostu gospodarczego, stabilności i zrównoważonego rozwoju. Zapowiedziano także przygotowanie strategii inwestycyjnej (w tym wsparcie dla nowych ambitnych umów handlowych).

„Koalicja ALDE i EPP znacznie zwiększa szanse Tuska na następną kadencję”

Porozumienie dwóch największych frakcji w Parlamencie Europejskim skomentował europoseł Janusz Lewandowski. Zdaniem polityka ta koalicja zwiększa szanse Donalda Tuska na pozostanie przewodniczącym Rady Europejskiej. – Dla Donalda Tuska jest to bardzo dobry znak. Koalicja ALDE i EPP znacznie zwiększa jego szanse na następną kadencję jako szefa Rady Europejskiej. Liberałowie to 7 rządów w Europie, 7 premierów i 3 koalicje rządzące – podkreślił Lewandowski.

Tego samego zdanie jest lider Nowoczesnej Ryszard Petru.