Połowa Mosulu wyzwolona. Przed żołnierzami trudniejsza część operacji

Generał Talib Shaghati, który poinformował o sukcesie wojsk irackich wspieranych przez siły kurdyjskie, chrześcijańskich ochotników oraz amerykańskie lotnictwo, ocenił, że jest to „wielkie zwycięstwo” bez precedensu. Jak dodał, operacja wyzwalania wschodniej części miasta przecięła ważne dla islamistów szlaki. Wojskowy przyznał, że kolejnym punktem przygotowanego planu jest rozpoczęcie operacji wyzwalania zachodniej części miasta (rzeka Tygrys przepływa przez Mosul na osi północ-południe i dzieli miasto na dwie części – red.). Generał Shaghati odmówił podania szczegółów dotyczącej planowanej dalszej części wyzwalania miasta, podobnie jak terminu rozpoczęcia operacji.

Równocześnie z wyparciem dżihadystów ze wschodniej części miasta, siłom rządowym udało się zdobyć kolejne miasteczka na wschód od Mosulu. Także operacja prowadzona w prowincji Niniwa, której stolicą jest Mosul, przynosi kolejne sukcesy. Eksperci do spraw wojskowości wskazują, że wyzwolenie zachodniej części miasta bezie znacznie trudniejsze, gdyż jest to rejon, gdzie znajduje się m.in. najstarsza część miasta z wąskimi uliczkami i ściśle przylegającymi do siebie budynkami, co utrudni walki uliczne.

Mosul jest ostatnią znaczącą twierdzą dżihadystów z tzw. Państwa Islamskiego w Iraku.Ofensywa, mająca na celu odbicie miasta z rąk islamistów, rozpoczęła się 17 października. W operacji odbicia Mosulu bierze udział około 80 tys. irackich żołnierzy oraz bojowników kurdyjskich wspieranych przez chrześcijańskie milicje oraz amerykańskie lotnictwo.