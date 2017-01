W internecie udostępniono dokumenty CIA. Wśród nich informacje o UFO i Układzie Warszawskim

Dane, które trafiły do internetu pochodzą z lat 1947 - 1990. Jest to część tzw. bazy Crest, która została odtajniona już za czasów prezydentury Billa Clintona. Początkowo dokumenty były dostępne tylko w National Archive w stanie Maryland. Zwolennicy pełnego dostępu do informacji od wielu lat prowadzili kampanię na rzecz udostępnienia zebranych informacji w internecie. Przeciwko CIA skierowano do amerykańskich sądów kilka pozwów. w 2014 roku amerykańska agencja przegrała sprawę w sądzie. W związku z czym musiała udostępnić zgromadzone informacje w internecie. Aby użytkownicy mogli w pełni korzystać z blisko 800 tysięcy plików, stworzono specjalną wyszukiwarkę, za pomocą której każda osoba z dowolnego miejsca na świecie mogła się zapoznać z interesującymi ją informacjami.

Co znajduje się w bazie CIA?

Część odtajnionych dokumentów to analizy polityczne oraz badania naukowe. W bazie znajdują się m.in. rozprawy wykładowców akademickich na temat zbrodni popełnionych przez nazistów, a także informacje o działalności Henry'ego Kissingera czy sytuacji politycznej w Układzie Warszawskim. Jak podaje BBC, znaczna część zgromadzonych danych jest poświęcona sprawom, które nie mają nic wspólnego z polityką czy bezpieczeństwem międzynarodowym. Jednym z dokumentów, z którym możemy zapoznać się w internecie jest pochodzący z lat 60. raport z obserwacji UFO oraz innych zjawisk paranormalnych. Na podstawie relacji osób, które twierdziły, że widziały UFO, agenci CIA stworzyli rysunki m.in. latających spodków. W bazie znajdują się także przepisy na wykonanie niewidzialnego atramentu. Jedną z ciekawszych informacji dostępnych w bazie CIA są dokumenty dotyczące programu Stargate, w ramach którego badano psychiczne zdolności ludzi.