Facebook zablokował stronę rosyjskiej telewizji Russia Today

Facebookowy profil Russia Today, stacji uważanej za sprzyjającą prezydentowi Wladimirowi Putinowi, został tymczasowo zablokowany. Stacja nie może zamieszczać na portalu żadnych materiałów medialnych, nie jest możliwe także dodawanie linków. Blokada ma trwać około 20 godzin, co oznacza, że Russia Today nie będzie mogła transmitować na Facebooku inauguracji prezydentury Donalda Trumpa.

Z oświadczenia Russia Today wynika, że blokada została wprowadzona w związku z transmisją ostatniej konferencji prezydenta Baracka Obamy. Stacja miała otrzymać komunikat, w którym stwierdzono, że transmisja może zawierać treści audio lub wideo, które należą do telewizji Current Time finansowanej przez amerykański Departament Stanu. Telewizja twierdzi jednak, że źródłem, z którego korzystała była agencja Associated Press, a ona sama miała wszelkie konieczne prawa do wykorzystania tego materiału.

Maria Zacharowa, rzecznik rosyjskiego minisiterstwa spraw zagranicznych stwierdziła, iż praktyki stosowane przez Facebooka są niedopuszczalne i godzą w wolność słowa. Zdaniem przedstawicielki resortu jest to próba cenzury i wywarcia presji na stację, aby zmieniła sposób przekazywania treści