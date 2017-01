Były premier spoliczkowany na ulicy. Ochrona od razu powaliła sprawcę na ziemię

Napastnik został powalony na metalowe ogrodzenie przez jednego z ochroniarzy Mauela Vallsa. Jest zatrzymany przez policję. Motywy działania mężczyzny nie są znane. Valls zapowiedział jednak, że złoży na niego doniesienie do prokuratury.

Kandydat na prezydenta pytany był o całe zajście podczas wywiadu w rozgłośni radiowej. Stwierdził, że nie pozwoli, aby sprawa wyprowadziła go z równowagi. W trakcie rozmowy jeden ze słuchaczy, który został dopuszczony na antenę powiedział, że we Francji jest jeszcze 65 milionów ludzi, którzy chcieliby spoliczkować Vallsa. – Chce pozdrowić tego, kto to zrobił. Jesteś świetny – dodał.