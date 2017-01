Błoto na Marsie? Curiosity dokonał kolejnego przełomowego odkrycia

Łazik odkrył spękany grunt w miejscu zwanym Old Soaker u podnóża Mount Sharp. Wygląda on identycznie, jak miejsca na Ziemi, w ktorych wyschło błoto. Jeżeli słowa Nathama Steina się potwierdzą, będzie to oznaczał, że 3 miliardy lat temu na Marsie panowały bardziej wilgotne warunki. Już wcześniej Curiosity znajdował wyschnięte koryta rzek i niecki po jeziorach w niżej położonych warstwach skalnych.

Naukowcy podejrzewają, że znaleziony grunt został przykryty warstwami osadów i pyłów, które z czasem zostały zmiecione przez erozję, odsłaniając przed łazikiem oryginalny wzór. Po zbadaniu przez Curiosity skład pobranego materiału okazało się, że są w nim zarówno pył i piasek oraz minerały, co wskazywać może z kolei, że miał tu miejsce inny proces - nacisk nakładanych warstw pyłów doprowadził do pęknięć, którymi później płynęła woda i z czasem wypełniała je minerałami.

Łazik Curiosity

Curiosity Rover to zautomatyzowane laboratorium naukowo-badacze wysłane na Marsa w ramach programu badawczego Mars Science Laboratory. Jego celem jest m.in. ocena możliwości występowania potencjalnych warunków do życia na tej planecie w przyszłości, ponadto możliwość utrzymania się życia organicznego, wykonanie pomiarów mateorologicznych, badanie stopnia wilgotności gleby i poszukiwania wody oraz związków mineralnych z nią związanych. Curiosity to sześciokołowy pojazd z zamontowanymi przyrządami badawczymi, ramieniem robotycznym, systemami nawigacyjnymi i komunikacyjnymi, oprogramowaniem i automatycznym źródłem zasilania. Polskim wkładem w łazik są niechłodzone detektory na podczerwień MCT.