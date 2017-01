Europol ostrzega: Europejczycy odurzają się na potęgę. Wartość rynku szacowana na 24 mld euro

Europol zwraca uwagę na fakt, iż globalizacja oraz rozwój technologii znacząco przyspieszają tempo zmian na rynku nielegalnych substancji. Ponadto, w wielu krajach pojawiają się nowe substancje psychoaktywne, które są znacznie bardziej niebezpieczne dla ludzkiego organizmu niż klasyczne narkotyki. Mimo wzrostu popularności tzw. dopalaczy, które są zazwyczaj tańsze, a dostęp do nich łatwiejszy, najpopularniejszą substancją odurzającą pozostaje marihuana. Z danych Europolu wynika, że w ubiegłym roku sięgnęło po nią blisko 22 miliony Europejczyków. Jest to skutek obniżenia kosztów upraw konopi indyjskich w Europie, co sprawia, że nie ma konieczności sprowadzania narkotyku spoza Europy. Jak podaje Europol, największymi producentami marihuany w Europie są Czechy oraz Holandia.

Popularna wśród Europejczyków jest również heroina. Zyski ze sprzedaży tej substancji są szacowane na prawie 7 mld euro. Według Europolu najwięcej heroiny, która trafia na europejski rynek jest sprowadzane z Afganistanu. Do popularnych środków stymulujących należy też kokaina sprowadzana głównie z Ameryki Południowej oraz zachodniej części kontynentu afrykańskiego. W swoim raporcie Europol ostrzega przed rosnącą popularnością tzw. dopalaczy, których skład często nie jest do końca znany. Producenci aby uniknąć odpowiedzialności karnej, często zmieniają skład sprzedawanych substancji lub ukrywają ich faktyczną ilość. Europejski Urząd Policji zwraca uwagę na fakt, iż z tego powodu bardzo ciężko jest przewidzieć skutki spożycia dopalaczy. W raporcie przytoczono dane, z których wynika, że dla ludzkiego organizmu znacznie bardziej szkodliwe jest spożycie tzw. dopalaczy niż klasycznych narkotyków, które od lat znajdują się na rynku.