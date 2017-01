Uroczyste przekazanie władzy w USA. Przemówienie inauguracyjne Donalda Trumpa

18:33

Oficjalna część uroczystości dobiega końca.

18:32

Orkiestra US Marines tradycyjnie odgrywa hymn Stanów Zjednoczonych. Śpiewa Jackie Evancho.

18:30

Duchowni różnych wyznań poprowadzili modlitwy, w których poprosili Boga o błogosławieństwo dla nowo zaprzysiężonego prezydenta oraz narodu amerykańskiego.

18:29

– Do wszystkich Amerykanów mówię: „Nigdy więcej nie będziecie ignorowani”. Wasze głosy zdefiniują przyszłość Ameryki. Poprowadzicie nas w przyszłość. Uczynimy Amerykę bogatą, dumną, bezpieczną. I tak - uczynimy Amerykę znowu wielką! Niech Bóg błogosławi Amerykę! – zakończył 45. prezydent USA Donald Trump.

18:28

– Musimy myśleć na wielką skalę i marzyć na jeszcze większą. Ameryka będzie żyła tylko tak długo, jak długo będzie się rozwijała. Nie będziemy akceptować polityków, którzy tylko gadają, a nic nie robią. Czas na pustosłowie minął. Przyszła godzina działania.

Nie pozwólcie nikomu wmówić sobie, że tego nie da się zrobić. Żadne wyzwanie nie pokona ducha i zdolności do walki Ameryki. Wrócimy do naszego rozwoju i naszej pomyślności. Jesteśmy na początku nowego millenium. Jesteśmy w stanie uratować ludzkość przed chorobami. Jesteśmy w stanie wynaleźć nowe technologie, nowe źródła energii.

Niezależnie od tego, czy jesteśmy czarni, brązowi, czy biali, wszyscy krwawimy tak samo: płynie w nas ta sama czerwona krew patriotów. Wszyscy cieszymy się tymi samymi wspaniałymi przywilejami i wszyscy oddajemy cześć wspaniałej amerykańskiej fladze – podkreślał.

18:25

– Od dziś będziemy inaczej rządzić. Od dziś będzie to: „Najpierw Ameryka. America First!” Każda decyzja będzie pomyślana tak, by pracownicy amerykańscy i ich rodziny mogli z niej skorzystać. Nie możemy pozwolić na to, by inne kraje nadal niszczyły nasze miejsca pracy, kradły naszą produkcję. W kraju nastanie pomyślność i wzmocni się jego siła.

Przysięgam, że was nie zawiodę. Ameryka będzie znów zwyciężać. Będzie zwyciężać jak nigdy dotąd. Przywrócimy nasze marzenia. Spowodujemy, że Amerykanie odbudują Amerykę. Ludzie przestaną korzystać z zasiłków. Będziemy stosować dwie zasady: kupujemy co amerykańskie, wynajmujemy co amerykańskie – mówił.

18:24

– Będziemy prowadzić przyjacielskie stosunki z innymi krajami upewniając się, że USA jest zawsze na pierwszym miejscu. Nie będziemy nikogo zmuszać do życia według naszych reguł. Będziemy tworzyć alianse nowoczesnego świata przeciwko radykalizmowi islamskiemu, który zetrzemy z powierzchni Ziemi. Naszym zobowiązaniem będzie lojalność wobec Ameryki. Kiedy otwierasz serce na patriotyzm, nie ma miejsca na uprzedzenia – mówił Trump.

– Biblia mówi nam, jak dobrze jest żyć w jedności. Musimy uczciwie się spierać, ale zawsze dążyć do solidarności. Gdy Ameryka jest zjednoczona, nikt jej nie zatrzyma. Nie miejcie obaw. Jesteśmy chronieni przez wspaniałych mężczyzn i kobiety służących w naszym wojsku. Będziemy też chronieni przez Boga – zapewniał.

18:22

– Jesteśmy jednym narodem, mamy wspólne serce, wspólny dom i wspólne wspaniałe przeznaczenie. Moja przysięga dnia dzisiejszego jest złożona wam wszystkim, jest to przysięga złożona amerykanom. Wydawaliśmy miliony dolarów zagranicą, a amerykańska infrastruktura niszczała. Wzbogaciliśmy inne kraje, a nasz biedniał. Fabryki były przenoszone zagranicę bez zastanowienia nad milionami robotników amerykańskich. Ale to już jest przeszłość. Dziś patrzymy tylko w przyszłość – mówił Trump.

18:20

Na Twitterze pojawiło się również nowe oficjalne konto prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki (@POTUS), które przypisane jest do Donalda Trumpa.

18:18

– Przyszliście tu milionami. Niczego podobnego nie widziano dotychczas. W centrum znajduje się przekonanie, że państwo istnieje po to, by służyć narodowi. Amerykanie chcą dobrych szkół, bezpieczeństwa i dobrej pracy. Zbyt wielu naszych obywateli żyje w odmiennej od tej opisanej rzeczywistości. Żyją w slumsach, fabryki są zamykane, a do systemu edukacji płyną pieniądze, podczas gdy absolwenci niewiele wiedzą. Zbyt wiele gangów, zbyt wielu przestępców obrabowało kraj z potencjału. Ta amerykańska rzeź kończy się teraz – grzmiał Trump.

18:16

– To co ma znaczenie to nie partia, która jest u władzy. To, co ma znaczenie, to fakt, czy kraj jest pod kontrolą rządu. 20 stycznia 2017 roku będzie dniem odzyskania odzyskania władzy przez naród – powiedział Trump.

18:15

– Przekazujemy władzę z Waszyngtonu do Was. Do obywateli. Zbyt długo mała grupa polityków czerpała korzyści z rządzenia, podczas gdy wy ponosiliście koszty. Waszyngton kwitł, a ludzie z tego nie korzystali – zapewnił Trump.

18:10

– My, naród Stanów Zjednoczonych Ameryki (odwołanie do pierwszych słów amerykańskiej konstytucji – red.) w tej chwili łączymy się w wysiłku, by odbudować nasz kraj i dotrzymać obietnicy – zaczął swoje przemówienie Trump. Podkreślił również konieczność odbudowy zjednoczenia narodu. – Razem przetrwamy wiele lat, choć będziemy walczyć z trudnościami, ale zrobimy co należy. Co 4 lata spotykamy się na tych schodach aby pokojowo i w porządku przekazać władzę. Dziękuję prezydentowi Obamie i jego małżonce, pierwszej damie Michelle Obamie za ich jakże łaskawą pomoc w czasie tego przekazania władzy – powiedział.

18:00

Przysięgę przed prezesem Sadu Najwyższego składa Donald Trump: „Przysięgam uroczyście urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych wiernie sprawować oraz konstytucji Stanów Zjednoczonych dochować, strzec i bronić ze wszystkich swych sił. Tak mi dopomóż Bóg”.

17:55

Jako pierwszy przysięgę przed sędzią Sądu Najwyższego Clarencem Thomasem złożył wiceprezydent Mike Pence.

17:50

Przemawia senator Nowego Jorku Charles Schumer. – Jesteśmy narażeni na zagrożenia zagraniczne i krajowe, My Amerykanie zawsze byliśmy narodem patriotycznym, optymistycznym, uczciwym, patrzącym w przyszłość niezależnie od tego, czy urodziliśmy się w kraju, czy poza jego granicami, bogaci czy biedni, niezależnie od orientacji seksualnej jesteśmy wszyscy oddani krajowi. Jesteśmy gotowi oddać nasz czas, a nawet życie, aby Unia była doskonała – mówił. – Dzisiaj następuje pokojowe przekazanie władzy – zapewniał.

Zaprzysiężenie

W piątek 20 stycznia Donald Trump został oficjalnie zaprzysiężony na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na Kapitolu prezydent, trzymając w ręku biblię Abrahama Lincolna, złożył oficjalną przysięgę na wierność konstytucji. Ze wstępnych szacunków amerykańskich służb wynika, że w uroczystości zaprzysiężenia Trumpa udział wzięło około 900 tysięcy osób. To blisko o połowę mniej, niż uczestniczyło w inauguracji prezydenta Obamy przed ośmioma laty.

Trump wygrywa z Clinton

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych Ameryki odbyły się 8 listopada i większość wyników znana była kilkanaście godzin po zamknięciu lokali wyborczych. Najdłużej, bo 20 dni liczono głosy w stanie Michigan, który jest tzw. stanem wahadłowym (elektorat nie jest przywiązany do jednej partii – red.). Co więcej, zwycięzca w tym stanie otrzymywał 16 głosów elektorskich.

Wszystkie głosy elektorskie ze stanu Michigan przypadły Donaldowi Trumpowi, który zdobył 2 279 805 głosów (47,6 proc.), podczas gdy Hillary Clinton 2 268 193 głosy (47,3 proc.). Pozostałe przypadły kandydatom z mniejszych partii. Co ciekawe, zwycięstwo Trumpa w Michigan jest pierwszym od 1988 roku przypadkiem, gdy przedstawiciel Partii Republikańskiej zwycięża w tym stanie.

Trump zdobył o 2 mln głosów mniej

Dzięki zakończeniu procedury zliczania głosów w Michigan wiadomo znane są także pełne oficjalne wyniki wyborów. Donald Trump, który zwyciężył, nie zdobył poparcia większości obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na miliardera głos oddało 62 352 375 Amerykanów (46,5 proc. wszystkich głosów). Jego kontrkandydatka z Partii Demokratycznej Hillary Clinton przekonała do siebie 64 429 062 Amerykanów (48,1 proc. wszystkich głosów).