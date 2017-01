W urzędzie miejskim w Brukseli podrabiano paszporty dla dżihadystów

Powrotu do kraju bojowników Państwa Islamskiego obawia się wiele państw europejskich. Ci, którzy zdecydowali się wyjechać na dżihad są podejrzewani nie tylko o możliwość przeprowadzenia zamachu terrorystycznego, ale również o chęć otworzenia siatki terrorystycznej w krajach Europy. W związku z tym, rządy europejskie prowadzą działania mające uniemożliwić dżihadystom powrót do kraju lub w jak największym stopniu go utrudnić. Nie zawsze się to jednak udaje. Przykładowo w Belgii powracający dżihadyści trafiają najczęściej do więzień, są także kierowani na specjalny program reedukacyjny.

Radio RMF FM poinformowało niebezpiecznym procederze, do którego dochodziło w jednym z urzędów miejskich w Brukseli. Funkcjonariusze policji zatrzymali osoby, które miały fałszować paszporty po to, by pomóc dżihadystom wrócić do Belgii. Bojownik tzw. Państwa Islamskiego, który chciał skorzystać z podrobionego paszportu musiał się liczyć z wydatkiem w wysokości od 15 do 20 tysięcy euro. Według belgjjskiej prokuratury w ten sposób do kraju mogło wrócić nawet 7 osób. Sam proceder miał trwać od czerwca do listopada 2016 roku. Jedna z osób zatrzymanych przez policje użyła do podrobienia paszportu danych zmarłego więźnia.