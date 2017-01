Prezydent zaplanował przedterminowe wybory. Tymczasowym premierem profesor prawa

Rumen Radew postanowił, że szefem tymczasowego rządu zostanie Ognian Gerdżikow. To 70-letni profesor prawa, który pełnił funkcję przewodniczącego parlamentu od 2001 do 2005 roku. Tym samym Gerdżikow zastąpi premiera Bojko Borysowa, który podał się do dymisji. Głównym zadaniem rządu tymczasowego ma być zapewnienie odbycia się sprawiedliwych wyborów, utrzymanie stabilności finansowej i wartości krajowej waluty.

Eksperci, na których powołuje się Reuters twierdzą, że zaplanowane wybory parlamentarne w Bułgarii, trzecie od 2013 roku, prawdopodobnie nie zakończą się powołaniem silnego rządu większościowego, który byłby w stanie wdrożyć reformy, których Bułgaria potrzebuje.

Rumen Radew urząd prezydenta objął 22 stycznia bieżącego roku. W latach 2014–2016 był dowódcą Bułgarskich Sił Powietrznych. W kampanii wyborczej opowiadał się m.in. za zniesieniem sankcji wobec Rosji nałożonych po kryzysie krymskim. Radew w drugiej turze głosowania został wybrany na prezydenta z wynikiem 59,37% głosów.