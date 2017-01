Jest nowy ambasador USA przy ONZ. „Stany powinny przeciwstawić się Rosji”

Wskazaną przez prezydenta Donalda Trumpa Nikki Haley poparło 96 ze 100 senatorów. Jedynie 4 było przeciwko, wskazując na jej młody wiek i związany z tym brak doświadczenia. Dotychczasowa gubernator Karoliny Południowej bez trudu uzyskała akceptację senackiej większości. Podczas ubiegłotygodniowego przesłuchania w Senacie, Haley wskazywała główne punkty polityki zagranicznej USA. Stwierdziła między innymi, że Stany Zjednoczone „powinny przeciwstawić się Rosji oraz każdemu innemu krajowi, który próbowałby mieszać się do amerykańskich wyborów”.

– Jest to nie do zaakceptowania i będziemy sięgać po środki dyplomatyczne za każdym razem, gdy zauważymy, że coś takiego ma miejsce – komentowała w obliczu senatorów pogłoski o ingerencji rosyjskich hakerów w proces wyboru 45. prezydenta USA. Podczas kampanii wyborczej Haley ostro krytykowała Donalda Trumpa, między innymi za zbyt słabe odcięcie się od rasistów z Ku Klux Klanu. Popierała innego kandydata partii Republikańskiej - Marco Rubio. Z Trumpem nie zgadzała się też w kwestii imigrantów. Sama będąc córką obywateli Indii, głośno wzywała do przyjęcia uchodźców syryjskich. – Jest zbyt słaba w kwestii imigracji – oceniał wówczas Trump. Na stanowisku ambasadora USA przy ONZ Haley zastąpi Samanthę Power.