Komisja Europejska zaleca niektórym krajom UE dalszą kontrolę granic. „Mamy jeszcze dużo do zrobienia”

Zdaniem Komisji Europejskiej, choć sytuacja w Europie i wokół kryzysu migracyjnego stopniowo się stabilizuje, należało zaproponować środki, które poprawią zarządzaniem granicami strefy Schengen. Według KE wciąż nie zostały spełnione warunki, by przywrócić normalne funkcjonowanie strefy Schengen.

– Dorobek Schengen to jedno z największych osiągnięć integracji europejskiej, nie możemy go jednak uważać za rzecz oczywistą (...) W ostatnich miesiącach nieustannie wzmacniamy środki podejmowane w odpowiedzi na bezprecedensową presję migracyjną, jakiej doświadcza Europa, mamy jednak jeszcze dużo do zrobienia – mówił komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos.

Komisja zaleciła, by Rada Europejska zezwoliła państwom członkowskim na przedłużenie o kolejne trzy miesiące tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych. – Na ściśle określonych warunkach i jedynie jako środek ostateczny – doprecyzował Avramopoulos.

Wspomniane kontrole dotyczą tych samych granic wewnętrznych, których dotyczyło zalecenie Rady z 11 listopada 2016 r.: