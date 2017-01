Donald Trump o skuteczności stosowania tortur: Czy to działa? Absolutnie tak!

Senat USA opublikował w grudniu 2014 r. streszczenie swego raportu, w którym ocenia, że program przesłuchań, jaki CIA prowadziła wcześniej w walce z terroryzmem, był brutalny i nieskuteczny. W styczniu 2009 roku, jedną z pierwszych decyzji Baracka Obamy jako prezydenta było wydanie dekretu zakazującego stosowania tzw. wzmocnionych technik przesłuchań. Senator John McCain, który był torturowany jako jeniec wojenny w Wietnamie, powiedział wówczas, że stosowanie tortur jest nieludzkie i niehumanitarne. Donald Trump zasugerował możliwość powrotu do stosowania tzw. waterboardingu czyli podtapiania zatrzymanych w celu uzyskania od nich informacji. Zdaniem amerykańskiego prezydenta jest to dobra metoda uzyskania danych.

„Nie wygramy, zachowując się miękko, gdy oni nie mają zasad”

Prezydent podkreślił, że nie ma zamiaru łamać prawa, dlatego będzie stosował jedynie te rozwiązania, które są dopuszczalne prawnie. Zapytany o to, czy jego zdaniem tortury to dobra metoda pozyskiwania informacji, Trump odparł, że „w jego opinii to absolutnie działa”. – Tzw. Państwo Islamskie robi rzeczy, o których nikt nie słyszał od średniowiecza. Zabijają niewinnych ludzi, odcinają im głowy, a potem chwalą się tym co zrobili przed całym światem. Musimy grać tak, jak oni. Nie wygramy, zachowując się miękko, gdy oni nie mają zasad. Chcę działać w obrębie prawa, ale musimy je zaostrzyć. Bo obecne prawa nie działa. Oni rąbią, rąbią i rąbią, a my przejmujemy się podtapianiem – powiedział Republikanin. Trump stwierdził również, że „gdyby mógł rozszerzyć prawa pracowników agencji, chciałby zrobić o wiele więcej niż podtapianie”. – Trzeba umieć uzyskać informacje od ludzi – przyznał.

Prezydent posłucha doradców?

Trump podkreślił, że przed podjęciem decyzji o przywróceniu tortur podczas przesłuchań wysłucha rad swoich doradców: ministra obrony Jamesa Mattisa oraz szefa CIA Mike'a Pompeo. Obaj doradcy prezydenta we wcześniejszych wypowiedziach twierdzili, że wzmocnione techniki nie powinny być przywrócone, a jeśli nawet, to ich stosowanie powinno być mocno ograniczone tylko do szczególnych przypadków. Obecnie spis wszystkich legalnych technik przesłuchań znajduje się w podręczniku Amry Field. Pompeo odpowiadając na pytania członków senackiej komisji ds. wywiadu stwierdził, iż jest otwarty na wprowadzenie zmian.