Błyskawiczna publikacja specjalnego projektu ustawy. Dwa zdania kluczowe dla Brexitu

Opublikowany projekt, przygotowany przez rząd, jest dokumentem wyjątkowo krótkim. Składa się z preambuły oraz dwóch paragrafów, z których jeden dotyczy tego, w jaki sposób tytułować dokument w wersji skróconej.

Specjalne uprawnienie premiera

„Premier może notyfikować, zgodnie z artykułem 50 Traktatu o Unii Europejskiej, wolę wycofania się Wielkiej Brytanii z UE” - stanowi najważniejszy fragment dokumentu. Ponadto ustawa wskazuje, że wniosek Londynu będzie miał efekt prawny, nawet jeśli podnoszone byłyby argumenty przeciwne mu,a wynikające z Traktatu Akcesyjnego, który Zjednoczone Królestwo podpisało ze Wspólnotami Europejskimi w 1972 roku. Zapis ten stosowany ma być również do wszelkich innych aktów prawnych.

Mimo, że dokument jest zwięzły, jak zapowiadano, to zdaniem ekspertów, zarówno członkowie Izby Gmin, jak i Izby Lordów złożą do niego poprawki.

Ustawa wynikiem decyzji sądu

Konieczność przygotowania specjalnej ustawy to pokłosie wyroku Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii z. 24 stycznia. Skład sędziowski orzekł, że rząd Jej Królewskiej Mości nie może przeprowadzić procedury wystąpienia kraju z Unii Europejskiej bez zgody parlamentu, choć nie będzie zobowiązany do uzyskania zgody parlamentów Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej. Za takim rozwiązaniem głosowało 8 z 11 sędziów. Sąd odrzucił argumenty brytyjskiego rządu dotyczące tzw. królewskiego przywileju. Prezes Sądu Najwyższego David Neuberger tłumaczył, że referendum ma wielkie znaczenie polityczne, ale prawo wymaga aby decyzję w kluczowych dla kraju sprawach podjął również parlament. Jest to jedyny sposób dozwolony przez konstytucję, aby nadać referendum moc wykonawczą.

Wyrok w sprawie głosowania w parlamencie jest ostateczny i potwierdza orzeczenie Wysokiego Trybunału, który również stwierdził, iż rząd nie może uruchomić procedury z art. 50 traktatu lizbońskiego i rozpocząć negocjacji w sprawie Brexitu bez zgody obu izb parlamentu. Szefowa rządu w odpowiedzi na wyrok, stwierdziła, że nie zakłóci on procedury występowania kraju z UE. Szybka publikacja projektu ustawy jest dowodem na jej determinację w tej kwestii.

Referendum

Prawna batalia o Brexit to pokłosie referendum, które odbyło się 24 czerwca na Wyspach Brytyjskich. 51,9 proc. wyborców opowiedziało się za opuszczeniem Unii Europejskiej, a 48,1 proc. za pozostaniem we Wspólnocie. Podano ponadto, że za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zagłosowało ponad 17 milionów wyborców, czyli większość gwarantująca sukces zwolenników Brexitu. Brytyjskie władze ogłosiły, że frekwencja w referendum ws. przyszłości Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej wyniosła 72,2 proc.