Ludzkość u progu katastrofy. Wskazówki „Zegara zagłady” znów bliżej północy

Naukowcy, którzy od kilkudziesięciu lat zajmują się przesuwaniem wskazówek, postanowili przesunąć je w taki sposób, by zatrzymały się dwie minuty i 30 sekund przed północą. Zmiana spowodowała, że poziom zagrożenia jest ponownie najwyższy od 1953 roku. Wówczas to zegar zatrzymał się dwie minuty przed północą. Z kolei jeszcze trzy lata temu – w 2015 roku zegar wskazywał pięć minut do północy.

Badacze wyjaśnili, że powodem decyzji były m.in.:

porażka wspólnoty międzynarodowej w walce ze zmianami klimatu,



wątpliwości co do prezydentury Donalda Trumpa (podjęte decyzje mają potwierdzać obawy, gdyż jak wskazano „działania krzyczą głośniej, niż słowa”),



zagrożenia dla demokracji ze strony dezinformacji podczas procesu wyborczego.

Pierwszy raz w historii

Naukowcy z „Bulletin of the Atomic Scientists” wskazali także, że nigdy wcześniej nie zdecydowali się przesunąć wskazówek o 30 sekund, co powinno być kolejnym powodem do zastanowienia się globalnych liderów nad kierunkiem, w jakim zmierza świat pod ich przywództwem. Zaapelowano również do prezydentów USA i Rosji, by podjęli wysiłek na rzecz redukcji potencjału nuklearnego, nie jego powiększania, jak ma to miejsce obecnie.

„Zegar zagłady”

„Zegar zagłady” został założony w 1947 roku przez naukowców w celu zwrócenia uwagi na to jak blisko znajduje się ludzkość od potencjalnej zagłady. Naukowcy założyli, że w momencie, gdy na zegarze wybije północ ludzkość zginie. Eksperci biorą pod uwagę przede wszystkim czynniki takie jak zmiany klimatyczne, rozpowszechnianie broni masowego rażenia, a także prawdopodobieństwo jej użycia. Biorąc pod uwagę wskazania "zegara zagłady" najbliżej zagłady ludzkość była w 1953 roku, gdy Stany Zjednoczone testowały bombę wodorową, natomiast najmniejsze zagrożenie było w roku 1991, gdy upadł Związek Radziecki.