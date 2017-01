Szef Pentagonu zapewnił o „trwałym zaangażowaniu” USA na rzecz NATO

James Mattis w czwartek odbył rozmowę telefoniczną z szefową niemieckiego MON Ursulą von der Leyen. Pentagon poinformował w oświadczeniu, że Mattis zapewnił ją o trwałym zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych na rzecz Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Sekretarz obrony USA rozmawiał również z ministrem obrony narodowej Francji Jean-Yves Le Drianem. Omówił z nim obecne znaczenie NATO. Z kolei w rozmowie z ministrem obrony Izraela Avigdorem Liebermanem Mattis zapewniał o swoim „niezachwianym zaangażowaniu w bezpieczeństwo Izraela”.

O tym, że emerytowany generał James Mattis zostanie nowym szefem Pentagonu było już wiadomo na początku grudnia ubiegłego roku. Donald Trump ogłosił ten fakt podczas spotkania z wyborcami w stanie Ohio. Komentatorzy zwracali uwagę, że będzie to pierwszy od czasów George'a Marshalla wojskowy, który stanie na czele Pentagonu. Do tej pory ministrami obrony narodowej były osoby cywilne.

Agencja Reutera podkreślała, że James Mattis jest znany ze swojego stanowczego stanowiska wobec wrogów i przeciwników Stanów Zjednoczonych. Do historii przeszły wypowiedzi generała, który stwierdził, że Iran to kraj, który w największym stopniu zagraża stabilności sytuacji na Bliskim Wschodzie, a porozumienie dotyczące irańskiego programu nuklearnego w żaden sposób nie zatrzyma ambicji tego państwa. W 2003 roku generał zasłynął słowami, które skierował do amerykańskich żołnierzy. – Bądźcie grzeczni, bądźcie profesjonalni, ale pamiętajcie zawsze o wyznaczonym planie, aby zabić każdego, kto stanie wam na drodze – stwierdził.