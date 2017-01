Kontrowersyjne prawo. Słowenia będzie mogła zamknąć granicę w przypadku znacznego napływu uchodźców

Słoweńcy rękami swoich parlamentarzystów przegłosowaniu zmiany w ustawie o cudzoziemcach, co da im możliwość zdecydowanej reakcji w przypadku kolejnej fali napływających do kraju imigrantów. Będą mogli całkowicie zamknąć granice i zwyczajnie nie wpuszczać przybyszów do kraju. Decyzja ta spotkała się z ostrą krytyką organizacji zajmujących się prawami człowieka, m.in. Rady Europy i Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców (UNHCR). Forsowaną przez partię premiera Miro Cerara SMC oraz współrządzącą Demokratyczną Partię Emerytów Słowenii (DeSUS) i prawicową opozycję poparło 47 głosujących. Przeciwko było 18 osób.

Zdaniem polityków popierających nowelizację ustawy, zapewnia ona przede wszystkim bezpieczeństwo obywatelom 2-milionowego kraju. Dzięki przegłosowanym zmianom nie będzie trzeba wprowadzać stanu wyjątkowego w przypadku zwiększenia napływu uchodźców. Utrzymanie porządku publicznego umożliwią inne środki, przewidziane w nowych przepisach. Jednym z przyjętych rozwiązań jest możliwość zamknięcia granic w przypadku masowego „najazdu” imigrantów. W takim wypadku nie wpuszczano by do kraju nawet tych, którzy z różnych przyczyn ubiegają się o azyl. Wyjątki przewidziano jedynie dla chorych oraz małoletnich podróżujących samotnie.

Kryzys migracyjny a Schengen

Problem rozwiązania kryzysu migracyjnego wielokrotnie był poruszany przez polityków europejskich, często w kontekście dalszego istnienia strefy Schengen. Kanclerz Niemiec Angela Merkel wyraziła opinię, że utrzymanie systemu swobodnego przemieszczania się w ramach Schengen zależne jest od wprowadzenia sprawiedliwego podziału uchodźców pomiędzy kraje członkowskie UE. Na spotkaniu ministrów krajów członkowskich, które miało miejsce 20 listopada 2015 roku, podjęto ustalenia odnośnie szeregu nowych działań w zakresie nadzoru, kontroli granicznej oraz kontroli broni na terenie Unii Europejskiej.