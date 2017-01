Premier Izraela chwali pomysł Trumpa. „Wielki sukces. Wielka idea”

„Prezydent Trump ma rację. Ja zbudowałem mur wzdłuż południowej granicy Izraela. W ten sposób udało się zatrzymać nielegalną imigrację. Wielki sukces. Wielka idea” – napisał na Twitterze Benjamin Netanjahu. Premier Izraela w swoim wpisie umieścił również dwie ikony - flagi Izraela i Stanów Zjednoczonych.

W piątek 27 stycznia Donald Trump podpisał kolejny dekret. Tym razem ma on na celu ograniczenie napływu do USA imigrantów i uchodźców.





Ponadto nowy prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiadał już w czasie swojej kampanii wyborczej, że jeśli zostanie wybrany, to będzie chciał budowy muru na południowej granicy USA. Argumentował, że takie rozwiązanie pomoże w walce z nielegalną imigracją. Wciąż nie wiadomo tylko, jak wyglądać będzie mur – czy będzie to zwykłe siatkowe ogrodzenie, z rozmieszczonymi co kilka kilometrów wartowniami, czy też – jak zapowiadał kiedyś Trump – powstanie rzeczywiste umocnienie.

Najnowszy plan prezydenta Donalda Trumpa polega na nałożeniu 20 proc. podatku na towary przywożone do USA z Meksyku. O pomyśle poinformował rzecznik Białego Domu. Wcześniej Trump zapowiadał, że to Meksykanie sfinansują lub będą współfinansowali inwestycję na granicy. O sprytnym projekcie Amerykanów poinformowano krótko po tym, jak swoją wizytę w Waszyngtonie odwołał prezydent Meksyku. Miał odwiedzić Stany Zjednoczone w przyszłym tygodniu.