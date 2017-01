Szefowie Google, Netflixa i Facebooka ostro o decyzji Trumpa. Trudeau zaprasza do Kanady

W piątek 27 stycznia Donald Trump podpisał dekret, który ma on na celu ograniczenie napływu do USA imigrantów i uchodźców. Jak mówił prezydent, chce zatrzymać islamskich terrorystów z dala od Stanów Zjednoczonych. Rozporządzenie zakłada także wstrzymanie wydawania wiz obywatelom siedmiu krajów, których większość mieszkańców stanowią muzułmanie. Zgodnie z dekretem przyjmowanie uchodźców z Syrii zostało zawieszone na 120 dni. W tym czasie zostanie ustalone, z jakich krajów uchodźcy stanowią najmniejsze ryzyko. Przyjmowani wyjątkowo będą członkowie mniejszości religijnych, szczególnie chrześcijanie prześladowani w krajach muzułmańskich.

Już w piątek na granicy zatrzymywano osoby z listy państw objętych zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych. „The New York Times” podał wówczas, że osoby, które w czasie podpisania dekretu były w przestrzeni powietrznej i podróżowały do USA, zostały zatrzymane na lotniskach. Adwokaci niektórych osób od służb imigracyjnych na lotniskach usłyszały, żeby „dzwonić do Trumpa”.

Dekret wprowadził nawet zamieszanie w składzie aktorów zaproszonych na galę rozdania Oscarów. Nie będzie mógł w nich uczestniczyć np. Asghar Farhadi, reżyser, nominowany do filmowej nagrody.

Szef Google Sundar Pichai zaapelował do pracowników rozsianych po całym świecie, żeby wracali do Stanów Zjednoczonych. Jak mówił w wywiadzie dla „Wall Street Journal”, blokada może dotyczyć nawet dwustu pracowników.







Sprawę skomentował również Mark Zuckerberg, który stwierdził, że ma bogate korzenie rodzinne (w tym Polskie). „Stany Zjednoczone są narodem imigrantów i powinniśmy być z tego dumni” – napisał na Facebooku.

Szef Netflixa Reed Hastings napisał z kolei na Facebooku, że działanie Trumpa jest sprzeczne z amerykańskimi wartościami. „Powinniśmy się zjednoczyć i walczyć o wolność” – czytamy.

W odpowiedzi na zachowanie nowego prezydenta USA, premier Kanady Justin Trudeau zapewnił na Twitterze, że przyjmie wszystkich migrantów do swojego kraju. „Tych, którzy uciekają przed prześladowaniami, terrorem i wojną przywitamy niezależnie od ich wiary. Różnorodność jest naszą siłą. Witajcie w Kanadzie” – napisał.