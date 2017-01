Schulz zmierzy się z Merkel. Były szef PE oficjalnie nominowany na kandydata na kanclerza

Kandydatura Martina Schulza zostanie zaakceptowana formalnie w czasie specjalnego zjazdu partii 19 grudnia. Przez wiele miesięcy media informowały, że kandydatem socjaldemokratów będzie szef SPD Sigmar Gabriel. Ten jednak na początku tygodnia zrzekł sie z funkcji przewodniczącego partii i ogłosił, że oddaje kandydaturę w ręce Schulza.

Od 17 stycznia 2012 do 18 czerwca 2014 i od 1 lipca 2014 do 17 stycznia 2017 Martin Schulz był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.W 1994 po raz pierwszy został wybrany w skład europarlamentu. W kolejnych wyborach (1999, 2004, 2009 i 2014) z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Zajmował stanowisko koordynatora podkomisji do spraw obrony praw człowieka w grupie PES w latach 1994-1996. Następnie pełnił podobną funkcję w Komisji ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w latach 1996–2000. W latach 2000–2004 był przewodniczącym grupy parlamentarnej socjaldemokratów niemieckich. Od 2002 był pierwszym wiceprzewodniczącym parlamentarnej grupy socjalistów, by w 2004 zostać jej przewodniczącym w okresie VI kadencji.