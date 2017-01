Strzelanina w kanadyjskim meczecie, nie żyje 6 osób. Trudeau pisze o „ataku terrorystycznym na muzułmanów”

Do ataku doszło w niedzielę, podczas wieczornych modlitw w meczecie. Według informacji agencji Reutera napastników było co najmniej trzech, a jeden ze świadków mówił, że w budynku mogło być około 40 osób.

Zaraz po otworzeniu ognia przez napastników na miejscu pojawiła się policja. Jak na razie udało się jej aresztować dwie podejrzane osoby, funkcjonariusze przekazali też, że są ofiary śmiertelne strzelaniny. Tuż po tych wydarzeniach policjanci nie podali dokładnej liczby ofiar, o pięciu zabitych poinformował za to miejscowy imam. Nie podano natomiast informacji o liczbie rannych – w kanadyjskie media piszą o kilku bądź kilkunastu osobach, które trafiły do szpitala po ataku na meczet.

Po godz. 6 czasu polskiego lokalna policja przekazała, że w ataku zginęło sześć osób, a osiem zostało rannych. Poinformowano też, że w budynek został ewakuowany, a cała okolica została zabezpieczona przez służby i policję.

Media zauważają, że do ataku doszło tuż po tym, jak premier Kanady Justin Trudeau powiedział, że Kanada jest zawsze otwarta dla uchodźców. Wypowiedź premiera miała miejsce tuż po tym, jak prezydent USA Donald Trump wstrzymał amerykańskich program uchodźczy i na jakiś czas zakazał obywatelom siedmiu państw arabskich wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych.

Reakcja Trudeau

Tuż po strzelaninie Trudeau wydał oświadczenie, w którym nazywa wydarzenia z Quebecu „atakiem terrorystycznym na muzułmanów”. „W imieniu wszystkich Kanadyjczyków, Sophie (żona Trudeau – red.) i ja składamy najgłębsze kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar, i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia tym, którzy zostali ranni” – czytamy w komunikacie.

Premier Trudeau zapewnił też w oświadczeniu, że kanadyjskie służby będą bronić wszystkich obywateli Kanady i poczynią wszystko, by ukarać ludzi odpowiedzialnych za wydarzenia w Quebecu. „Podczas gdy służby wyjaśniają całą sprawę, przyglądanie się takiej bezsensownej przemocy łamie serce. Różnorodność to nasza siła, a tolerancja religijna to wartość, którą my, Kanadyjczycy, bardzo cenimy” – stwierdza Trudeau.