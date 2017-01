Morawiecki zaprasza Polaków z Wysp. „Wróćcie do nas, to będzie dobre dla Polski”

Minister finansów i rozwoju, wicepremier, Mateusz Morawiecki pojawił się w programie „Ridge on Sunday” w SkyNews. Rozmawiał tam nie tylko o Brexicie, ale też o tym, jak w nowej europejskiej rzeczywistości powinny wyglądać polsko-brytyjskie relacje, a także jakie szanse niesie za sobą opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

Sporą część swoich wypowiedzi wicepremier poświęcił Polakom żyjącym na Wyspach. Morawiecki zwrócił się do nich bezpośrednio z zaproszeniem do powrotu nad Wisłę. – Chcę was zaprosić do Polski. Nasz rząd wprowadził m.in. plan odpowiedzialnego rozwoju polskiej gospodarki i zreformował system społeczny, wzmacniając wsparcie dla młodych rodzin z dziećmi - mówił wicepremier cytowany przez Radio ZET.

– Wszystkie młode rodziny z dziećmi proszę. Wróćcie do nas, to będzie dobre dla Polski, a niekoniecznie złe dla Wielkiej Brytanii – wskazywał Morawiecki, który dodał też, że w tej chwili rząd prowadzi politykę mającą na celu zatrzymanie ludzi w kraju. Podkreślił, że nikt nie chce, by w z Polski wyjechało znów tysiące osób. Minister podkreślił również, że w tej chwili bezrobocie w Polsce jest „na historycznie niskim poziomie”.