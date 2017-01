Piękny gest „Korpusu Narodowego”. Ukraińcy czyszczą pomniki w Bykowni

Nie wiadomo dokładnie, kiedy doszło do dewastacji polskiego cmentarza wojennego w Bykowni - o tym, że doszło tam do zniszczenia nekropolii poinformowało TVP Info 25 stycznia. Pomnik upamiętniający polskie ofiary został pomalowany czerwoną farbą. Zarówno po polskiej jak i ukraińskiej części cmentarza w wielu miejscach pojawiły się napisy „SS Galizien” oraz „UPA”. Są to napisy wychwalające ukraińskich nacjonalistów. Napisy zostały najprawdopodobniej wykonane farbą olejną, jednak żaden z elementów pomnika nie został trwale uszkodzony. W Bykowni upamiętniono 3,5 tys. polskich ofiar NKWD na Ukrainie.

Portal azov.press poinformował, że w czyszczeniu zdewastowanych pomników wzięli udział członkowie partii „Korpus Narodowy”, który założyli m.in. byli żołnierze z pułku „Azow” (był to samodzielny batalion, który brał udział w walkach na Ukrainie, m.in. w Mariupolu, we wrześniu 2014 roku przekształcony w pułk).

Partia opublikowała na Youtube nagranie z czyszczenia cmentarza, a w tekście informującym o tym wydarzeniu „Korpus Narodowy” wskazywał, że takie dewastacje są „oczywistymi prowokacjami”, mającymi na celu pogorszenie polsko-ukraińskich relacji.