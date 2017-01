Rekordowy jubileusz brytyjskiej królowej. Święta jednak nie będzie

Królowa Elżbieta II już poinformowała, że nie będzie uroczyście świętować 65. obchodów objęcia władzy. Oficjalnym powodem jest chęć „kontemplowania śmierci swojego ojca” w kolejną rocznicę jego odejścia. W kuluarach mówi się jednak o nie najlepszym zdrowiu seniorki. Na 6 lutego nie planuje się w związku z tym żadnych specjalnych uroczystości.

– Istotnym jest, by pamiętać o śmierci ojca królowej, która odcisnęła się mocno na tej rocznicy – tłumaczył sekretarz prasowy królowej Dickie Arbiter. – Zawsze jasno dawała do zrozumienia, że jej długie rządy są konsekwencją wczesnej śmierci jej ojca i nie jest to z tego powodu dzień do świętowania – mówił dalej. – W dzień poprzedzający rocznicę koronacji, królowa pójdzie do kościoła, a w jej myślach będzie ojciec – zakończył.

Jak podkreślają Brytyjczycy, Elżbieta II swoimi 65-letnimi rządami pobiła wszelkie rekordy. Już w 2015 roku przebiła królową Wiktorię, jako najdłużej sprawujący władzę monarcha Zjednoczonego Królestwa. Choć sama nie zamierza celebrować, wyjątkowe osiągnięcie zamierzają uczcić jej poddani. Specjalnie na tę okazję zaprojektowano wzór 5-funtowej monety. Będzie na niej widniał napis w języku angielskim: „Całe swoje życie, długie czy krótkie, powinno być poświęcone na służbę dla was”. Zdanie to pojawiło się w jej słynnym przemówieniu, tuż przed objęciem brytyjskiego tronu.