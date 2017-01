Włoska agencja znów o „polskich obozach”. To już drugi raz w tym miesiącu

Ansa już drugi raz popełnia karygodny błąd, nazywając „polskim obozem koncentracyjnym” obóz w Auschwitz. Zarówno 31 stycznia, jak i poprzednim razem, 16 stycznia, pojawia się on w depeszy o filmie dokumentalnym z wycieczki włoskiej młodzieży do obozu koncentracyjnego.

W połowie stycznia w sprawie interweniowała Polska Agencja Prasowa, a także ambasada RP - agencja zmieniła określenie na „nazistowski obóz zagłady”.

To nie pierwszy raz, gdy agencji Ansa zdarza się użyć takiego sformułowania jak „polski obóz” (lager polacco - red.) w odniesieniu do niemieckiego obozu zagłady. Oprócz wspomnianych incydentów ze stycznia tego roku, np. w 2013 roku w Ansa w swojej depeszy informowała, że ówczesny burmistrz Rzymu, Ignazio Marino wspólnie z grupą młodzieży oraz członkami gminy żydowskiej odwiedził obóz zagłady. Towarzyszącego delegacji byłego więźnia, 83-letniego Samiego Modiano, nazwano w korespondencji „ocalałym z grozy polskiego obozu”.

Rząd zapowiedział kary

Walka z określeniem „polskie obozy zagłady” trwa od wielu lat. Mimo akcji informacyjnych i stanowczych interwencji, co jakiś czas w zagranicznej prasie powtarzane są sformułowania, które sugerują, że za Holocaust odpowiadają Polacy. W lutym minionego roku Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało walkę z kłamliwym określeniem na gruncie prawnym.

W myśl proponowanych przepisów, które mają zostać wprowadzone m.in. do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, odpowiedzialność karna grozić będzie osobom, które publicznie i wbrew faktom przypisują Narodowi Polskiemu udział, organizowanie, odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnienie zbrodni przez III Rzeszę niemiecką. Sprawcy pomówień podlegaliby karze grzywny lub pozbawienia wolności do trzech lat, a ci, którzy dokonali takiego czynu nieumyślnie - karze grzywny lub ograniczenia wolności. Wyroki mają być podawane do wiadomości publicznej.