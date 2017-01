Nowe fakty w sprawie zamachu w Quebec. Jest wizerunek domniemanego sprawcy

Ponadto Bissonnette może usłyszeć pięć innych zarzutów, które dotyczą usiłowania zabójstwa. Podejrzany został aresztowany na drodze prowadzącej z Quebec na Ile d’Orleans. Według BBC 27-latek sam wezwał policję informując, że chce współpracować z organami ścigania. Jak podają lokalne media, Bissonnette jest studentem politologii i antropologii na Uniwersytecie Laval, której kampus znajduje się około 3 km od meczetu.

Do ataku doszło w niedzielę, podczas wieczornych modlitw w meczecie. W momencie zamachu było tam około 50 osób. BBC informuje o sześciu ofiarach. Ponadto 19 osób zostało rannych. Pięć z nich pozostaje w szpitalu, dwie są w stanie krytycznym. Mężczyzna Mohamed Khadir, którego aresztowano po ataku obecnie jest traktowany jako świadek w sprawie.

Media zauważają, że do ataku doszło tuż po tym, jak premier Kanady Justin Trudeau powiedział, że Kanada jest zawsze otwarta dla uchodźców. Wypowiedź premiera miała miejsce tuż po tym, jak prezydent USA Donald Trump wstrzymał amerykańskich program uchodźczy i na jakiś czas zakazał obywatelom siedmiu państw arabskich wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych.

Reakcja Trudeau

Tuż po strzelaninie Trudeau wydał oświadczenie, w którym nazywa wydarzenia z Quebecu „atakiem terrorystycznym na muzułmanów”. „W imieniu wszystkich Kanadyjczyków, Sophie (żona Trudeau – red.) i ja składamy najgłębsze kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar, i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia tym, którzy zostali ranni” – czytamy w komunikacie.

Premier Trudeau zapewnił też w oświadczeniu, że kanadyjskie służby będą bronić wszystkich obywateli Kanady i poczynią wszystko, by ukarać ludzi odpowiedzialnych za wydarzenia w Quebecu. „Podczas gdy służby wyjaśniają całą sprawę, przyglądanie się takiej bezsensownej przemocy łamie serce. Różnorodność to nasza siła, a tolerancja religijna to wartość, którą my, Kanadyjczycy, bardzo cenimy” – stwierdza Trudeau.