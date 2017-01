Tusk wymienia administrację Trumpa wśród zagrożeń dla UE. Obok Rosji i terroryzmu

Wśród zagrożeń wymienionych przez Donalda Tuska znalazła się przede wszystkim nowa geopolityczna sytuacja, w której znalazła się Europa. – Obserwujemy coraz bardziej asertywne Chiny, agresywną politykę Rosji wobec Ukrainy oraz jej sąsiadów, wojny, terroryzm oraz destabilizację w Afryce i na Bliskim Wschodzie oraz radykalny islam, który doprowadził do utworzenia kalifatu na terenie Iraku oraz Syrii – napisał szefa Rady Europejskiej. Donald Tusk zwrócił także uwagę na fakt, iż amerykańska administracja z niezwykle proeuropejskiej stała się eurosceptyczna, co oznacza, że Stany Zjednoczone zapewne nie będą dla UE aż takim oparciem, jak do tej pory, a wręcz mogą stać się zagrożeniem. Tusk wspomniał również o coraz większej popularności tendencji nacjonalistycznych i ksenofobicznych, które stają się atrakcyjne dla części wyborców.

W związku z tym, przewodniczący Rady Europejskiej zaapelował do szefów państw i rządów, aby byli odważni, zdeterminowani i solidarni, ponieważ w przeciwnym razie europejski projekt może się po prostu rozpaść. Donald Tusk zaznaczył, że UE musi bronić godności zjednoczonej Europy bez względu na to, czy ma do czynienia z Rosją, Chinami czy też Stanami Zjednoczonymi. – Potrzebna jest nam duma z tego, co udało się do tej pory osiągnąć – podkreślił były polski premier dodając, że jeśli Europejczycy nie będą z siebie dumni, nikt inny również nie będzie.

W dalszej części listu polityk zwrócił uwagę na powody, dla których ponad 60 lat temu doszło do zjednoczenia Europy, a także zaznaczył, że Unia Europejska musi ponownie stać się obywatelska, tak, aby każdy Europejczyk miał satysfakcję z tego, iż jego państwo przynależy do tej wspólnoty. W opinii szefa Rady Europejskiej dezintegracja czy ewentualny rozpad UE mogą prowadzić nie do suwerenności państw, ale ich uzależnienia od potężnych globalnych aktorów takich jak USA, Chiny czy Rosja. W związku z tym, aby nadal być poważnym graczem na arenie międzynarodowej UE powinna wzmocnić współpracę służb oraz ochronę granic zewnętrznych, a także wzmocnić politykę zagraniczną w zakresie wspierania inwestycji, społecznej integracji oraz wzrostu gospodarczego.