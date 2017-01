Kandydat na prezydenta Francji ukrywał, że jego żona zarobiła ponad 800 tys. euro?

W ubiegłym tygodniu tygodnik satyryczny „Le Canard Enchaine” pisał, że żona kandydata na prezydenta Francji, Penelope, przez lata była wynagradzana z parlamentarnych funduszy za fikcyjną pracę. Penelope Fillon miała otrzymać łącznie ok. 500 tys. euro – najpierw pełniła funkcję parlamentarnej asystentki męża (lata 1998-2002), a potem jego następcy. W środę, 25 stycznia, prokuratorzy z Paryża poinformowali, że wszczynają śledztwo w sprawie żony Fillona. „W związku z tą publikacją, rozpoczęliśmy wstępne dochodzenie w sprawie sprzeniewierzenia funduszy publicznych, nadużycia majątku i ukrywania tych przestępstw” – przekazała prokuratura.

Francuskie media donoszą, że żona byłego premiera Francji mogła otrzymywać znacznie większe wynagrodzenie. Tygodnik „Le Canard Enchaine” przygotował publikację, z której wynika, iż Penelope Fillon mogła zarobić w sumie blisko 830 tysięcy euro. Kolejne 100 tysięcy miała otrzymać za pracę w magazynie „La Ravue des Deux”, którym kieruje miliarder Marc Ladreit de Lacharriere. Jak podaje portal The Local, zatrudnianie członków rodzin czy znajomych nie jest we Francji nielegalne, jednak do tej pory Penelope Fillon była przedstawiana jako niepracująca gospodyni domowa. Z informacji agencji Reutera wynika, iż do niższej izby francuskiego parlamentu mieli wejść agenci biura antykorupcyjnego OCLCIFF, którzy szukali dokumentów poświadczających pracę żony kandydata republikanów na urząd prezydenta Francji. Francois Fillon oraz jego żona zaprzeczają jakoby medialne doniesienia były prawdą, Polityk stwierdził, iż jest to celowa kampania wymierzona przeciwko niemu. Jednocześnie podkreślił, że Penelope zarobiła pieniądze w sposób uczciwy.