Mariusz Max Kolonko o decyzji Trumpa: Merkel chyba przez to nie może spać po nocach

– Ameryka do tej pory traktowała stosunki transatlantyckie w sposób liniowy. Była Ameryka, potem Europa, traktowana jako monolit, a potem była Rosja. Teraz jest coś innego za Donalda Trumpa: Ameryka, Wielka Brytania, rozkołysany monolit europejski i Rosja. Trump teraz wyciąga rękę ponad Wielką Brytanią, ponad Europą, do Rosji. I kanclerz Niemiec Merkel przez to chyba spać nie może po nocach – ocenia w najnowszym wydaniu swojego programu "MaxTVNews" Mariusz Max Kolonko. Dziennikarz podsumowuje też pierwsze dni prezydentury Donalda Trumpa i wieszczy, jakie będą kolejne ruchy Białego Domu.