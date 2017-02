Francja walczy z palaczami. Znikną papierosy o atrakcyjnych nazwach

We Francji wprowadzony został zakaz sprzedaży papierosów o „efektownych” nazwach. Jest to element rządowej kampanii, której celem jest ograniczenie palenia. Według opublikowanych we wtorek danych na skutek chorób spowodowanych przez stosowanie wyrobów tytoniowych, umiera rocznie ponad dwa miliony osób.

Decyzją francuskiej minister zdrowia Marisol Touraine, kilka kultowych marek papierosów będzie musiało poszukać nowych nazw dla swoich wyrobów. Chodzi o producentów papierosów takich jak Vogue, Corset, Fine i Allure. Opublikowany w środę dekret wprowadza zakaz stosowania w odniesieniu do wyrobów tytoniowych nazw, które „stwarzają wrażenie, że palenie jest czymś modnym”. O swojej decyzji minister mówiła szerzej na antenie RTL. Jak stwierdziła, dotychczasowe nazwy „w sposób oczywisty nie wpisywały się w ideę stosowania neutralnych opakowań”. Jak informują francuskie media, producenci cygar i cygaretek Cafe creme, Paradiso oraz Punch będą mieli dwa lata na dokonanie zmian. Koncernom stojącym za produkcją papierosów dano na to o rok mniej. Z czasem zabronione mają zostać także nazwy zawierające człony przywodzące na myśl „smukłość i finezję”, takie jak „slim” i „superslim”. Już wcześniej informowano, że w tym roku planowane jest całkowite wycofanie papierosów „Gauloise”. Legendarna marka papierosów w jasnobłękitnym opakowaniu nie tylko została uwieczniona w kinie. Zdaniem teoretyka semiologii Rolanda Barthesa jest ona jednym z synonimów „francuskości”. / Źródło: rfi.fr