Planował zamach i rekrutował bojowników? Zatrzymano Tunezyjczyka

Tunezyjczyk został zatrzymany w wyniku wielkiej policyjnej obławy, która miała miejsce w środę w zachodniej Hesji w Niemczech. Policja przeszukała dziesiątki obiektów i aresztowała jedną osobę. W akcji brało udział ponad 1100 funkcjonariuszy.

Według „Deutsche Welle”, zatrzymany to 36-letni Tunezyjczyk, który miał werbować ochotników do IS. Prawdopodobnie chciał też stworzyć sieć terrorystyczną w celu dokonywania zamachów. Agencja Reutera podaje, że Tunezyjczyk miał przebywać w Niemczech już w 2003 i 2013 roku. Do naszych zachodnich sąsiadów wrócił w 2015 roku.

Szef heskiego MSW Peter Beuth poinformował, że akcja policji nie była przeprowadzona w związku z bezpośrednim zagrożeniem zamachem. Zdecydowano się na nią, aby zapobiec ewentualnym atakom i chronić obywateli przed osobami, które były podejrzane.

Przypomnijmy, że duża akcja wymierzona w potencjalnych zamachowców odbyła się ostatnio w Austrii. 800 funkcjonariuszy wzięło udział w operacji antyterrorystycznej w Wiedniu i Grazu. Rzecznik prokuratury w Grazu informował, że zatrzymano 11 osób w wieku od 21 do 49 lat. Według portalu kurier.at, trzy zatrzymane osoby pochodziły ze środowisk imigracyjnych. Zatrzymano m.in. obywateli Syrii, Macedonii i Bułgarii.