W tym zamachu zginęło 21 osób, w tym trzech Polaków. Zatrzymano podejrzanego

Był jednym z 16 osób aresztowanych w środkowej Hesji w wyniku przeszukań w mieszkaniach, firmach i meczetach. 36-latek jest także poszukiwany przez tunezyjskie władze w związku z atakiem dżihadystów na muzeum Bardo w Tunezji w 2015 roku, w wyniku którego zginęło 21 turystów. Ofiary pochodziły z Polski, Wielkiej Brytanii, Japonii, Francji, Kolumbii i Włoch. 44 osoby zostały ranne. Do przeprowadzenia ataku przyznało się Państwo Islamskie.

Władze we Frankfurcie przekazały że operacja przeprowadzona w środę była wynikiem zakrojonego śledztwa trwającego od czterech miesięcy. Poinformowano także, że były dowody na to, że islamiści przygotowują atak, jednak planowanie go było w początkowym stadium.

Aresztowani są wieku od 16 do 46 lat i podejrzewani są o pomoc zagranicznej grupie terrorystycznej i planowanie aktów przemocy. Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych w wyniku nalotów służb na meczet w Berlinie we wtorek późnym wieczorem. Ten sam meczet odwiedził Anis Amri, odpowiedzialny za masakrę na bożonarodzeniowym kiermaszu, tuż przed dokonaniem ataku. Jeden z trzech mężczyzn był jednym z przywódców meczetu Fussilet, który opisuje się jako bazę dla radykalnych muzułmanów w Berlinie.